Nun insgesamt acht Menschen an Covid 19 gestorben

Einen neuen bestätigten Corona-Fall gibt es am Ostermontag im Landkreis Bad Kissingen. Dabei handelt es sich um eine männliche Person. Am Samstag gab es im Landkreis Bad Kissingen sechs neue bestätigte Corona-Fälle: drei weibliche und drei männliche Personen. Am Sonntag wurden vom Bad Kissinger Landratsamt zehn neue Corona-Fälle gemeldet: zwei männliche und acht weibliche Personen. "Insgesamt sind bedauerlicherweise nun acht Todesfälle aufgrund von Covid-19 zu vermelden", hieß es in der Mitteilung vom Sonntag. Aktuell gibt es 109 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis. Bislang sind damit insgesamt 181 Corona-Fälle bestätigt worden, aus der Quarantäne als gesund entlassen wurden 64 Menschen. 243 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Über die Situation im Bürgerspital Hammelburg teilte das Landratsamt am Sonntag mit, dass zwei Mitarbeiter und fünf Bewohner positiv getestet worden seien. Ein Bewohner ist an Covid 19 verstorben, hieß es in der Presseinfo weiter. "Schutzmaßnahmen wurden ergriffen und werden konsequent weitergeführt. Die betroffenen Bewohner wurden isoliert, die Testungen aller Mitarbeiter und aller Bewohner laufen."

Im Seniorenheim Kramerswiesen liegen fünf Todesfälle aufgrund von Corona vor. 15 Mitarbeiter wurden positiv getestet. Weiterhin gelten im Seniorenheim strenge Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Bewohner. Der Gesundheitszustand der Bewohner wird intensiv beobachtet. Mitarbeiter, die positiv getestet wurden, kehren erst nach zweimaligem negativen Test in den Dienst zurück.

Im Seniorenheim Waldenfels sind zwei Mitarbeiter positiv auf Corona getestet, alle anderen Mitarbeiter wurden negativ getestet. Alle Bewohner des betroffenen Wohnbereiches werden getestet und sind in ihren Zimmern isoliert.

Im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus sind fünf Mitarbeiter positiv auf Corona getestet, entsprechende Schutzmaßnahmen wurden ergriffen, teilte das Landratsamt am Sonntag ergänzend mit.

Im Nierenzentrum Bad Kissingen MVZ GmbH gibt es drei bestätigte Corona-Fälle unter den Mitarbeitern. Alle weiteren Mitarbeiter wurden negativ getestet. Das Dialysezentrum steht in engem Kontakt zum Gesundheitsamt und habe umfassende Maßnahmen zum Schutz der Patienten und der Mitarbeiterschaft ergriffen. Alle Dialysetermine stehen unter Schutzmaßnahmen. Das Nierenzentrum war erst kürzlich - angesichts der Covid-19-Situation - in neue Räume umgezogen, die die Voraussetzungen für eine bestmögliche Behandlung bieten. Auch die Isolationsmöglichkeiten haben sich laut Landratsamt in den neuen Räumen verbessert.

Bei Fragen rund um das Thema Corona ist das Bürgertelefon über die Osterferien erreichbar unter Tel.: 0971/716 50: Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 17 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr. red