Nun fünf Wechsel in Pokalspielen

Im Sportheim des FC Lichtenfels hat die diesjährige Sommerarbeitstagung der beiden Kreisligen für die kommende Spielzeit 2018/19 im Spielkreis Coburg/Kronach/Lichtenfels stattgefunden. Dabei wurden auch einige Neuerungen bekanntgegeben.So darf in Pokalspielen künftig fünf- statt dreimal gewechselt werden. Außerdem können A-Junioren nach Vollendung des 18. Lebensjahres bei den Senioren mitwirken. Eine weitere Änderung, welche für Vereine mit mindestens zwei Mannschaften vor allem wichtig sein wird, ist, dass sich die Sperrfrist für mehr als drei eingesetzte Spieler in beiden Mannschaften von zehn auf 15 Tage erhöht.Auch der Spielplan der Kreisligen wurde festgelegt. Der erste Spieltag der Kreisliga 2 Coburg/Lichtenfels ist am Wochenende von 27. bis 29. Juli angesetzt (siehe Infokasten). Für die Vereine besteht bis kommenden Mittwoch (11. Juli) die Möglichkeit, eine kostenfreie Spielverlegung vorzunehmen.Kreisspielleiter Egon Grünbeck eröffnete die Sommerarbeitstagung mit einem Rückblick auf die vergangene Saison. Hierbei wurden auch die jeweils zwei fairsten Mannschaften aus den beiden Kreisligen geehrt.In der Kreisliga 2 waren das der TSV Steinberg (57 Strafpunkte) und die DJK Neufang (58). Negativ aufgefallen ist in der Kreisliga 2 die SG Roth-Main mit 121 Strafpunkten.Kreisschiedsrichterobmann Ulrich Pochmann sagte, dass es keine schwerwiegenden Vorkommnisse gegeben hätte. Ähnliches berichtet auch Siegfried Baier, Vorsitzender des Kreissportgerichts, der anmerkte, dass in der abgelaufenen Saison etwas weniger Vergehen als in der vorherigen Spielzeit bearbeitet werden mussten. Diese positive Entwicklung gelte es weiterhin zu verfolgen. In der Kreisliga 2 wurden insgesamt nur 26 rote Karten verteilt.An den Vorschlägen für die Eintrittspreise hat sich im vergleich zur abgelaufenen Spielzeit nichts verändert: Die Spielleiter nennen als Richtlinie vier Euro für Erwachsene und 2,40 Euro ermäßigt.