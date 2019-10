Nummernausgabe für Basar für Kindersachen

Am Samstag, 26. Oktober, findet ein Herbstbasar für Spielzeug, Kleidung und mehr des Forchheimer Kindergartens St. Anna statt. Eingekauft werden kann von 13 bis 15 Uhr im Pfarrsaal und im Chorraum von St. Anna in der Unteren Kellerstraße 52. Einlass für Schwangere mit Begleitperson ist bereits ab 12.15 Uhr. Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der Räumlichkeiten Kinderwägen nicht erwünscht sind. Für Verkäufer erfolgt die Nummernausgabe am Mittwoch, 9. Oktober, von 7.30 bis 8.30 Uhr im Kindergarten. Weitere Infos zum Basar sind erhältlich per E-Mail an basar.st.anna@gmx.de oder telefonisch unter 0170/9534346 bei F. Fabry. red