Nummern, die gewinnen

Am Rosenmontag wurden von den Glücksfeen Lene und Greta folgende Gewinner gezogen. 1. Preis, Losnummer 036, Farbe rot, Essensgutschein über fünf Haxen mit Sauerkraut und Brot und ein Kasten Bier; 2. Preis, Losnummer 870, Farbe gelb, Essensgutschein über fünf Schäuferla mit Sauerkraut und Brot und ein Kasten Bier; 3. Preis, Losnummer 1000, Farbe orange, Gutschein über ein Individualtraining in der Physiotherapiepraxis Angelika Müller in Zapfendorf; 4. Preis, Losnummer 392, Farbe grün, Gutschein über 30 Euro von Auto-Lieb, Kleukheim; 5. Preis, Losnummer 778, Farbe rot, Einkaufsgutschein über 25 Euro vom Raiffeisen-Lagerhaus, Ebensfeld; 6. Preis, Losnummer 047, Farbe blau, zwei Thermalbadkarten mit Saunatuch (Obermain-Therme Bad Staffelstein); 7. Preis, Losnummer 902, Farbe gelb, Essensgutschein über 20 Euro vom Landgasthof Hummel in Prächting; 8. Preis, Losnummer 120, Farbe orange, Einkaufsgutschein über 20 Euro von der Bastelstube Edeltraud Lieb in Kleukheim; 9. Preis, Losnummer 096, Farbe grün, Gutschein über ein Massage mit Fango von der Massagepraxis Alexander Freund, Ebensfeld; 10. Preis, Losnummer 900, Farbe rot, Essensgutschein über 10 Uhr vom Landgasthof Hummel in Prächting; 11. Preis, Losnummer 333, Farbe orange, Gutschein über einen Kasten Bier der Brauerei Engelhardt, Ebensfeld.

Die Gewinner möchten sich bis spätestens Mittwoch, 18. März, bei Heinrich Kunzelmann, Kleukheim, Telefon 09547/1843 oder Gabi Böhmer, Kleukheim, Telefon 0151/12740510 melden, damit die Preisübergabe vereinbart werden kann. red