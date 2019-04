"Nummer Rot" auf der Bühne

Erst seit gut einem Jahr gibt es die Band "Nummer Rot" aus dem Kreis Haßberge, und schon steht ein großer Auftritt bevor. Als Vorband der "Böhse-Onkelz"-Tributeband "Stainless Steel" wollen die Musiker aus Leidenschaft bei dem Rockabend des Vereins Rock Haßfurt am Samstag, 13. April, im Rudolf-Winkler-Haus in Zeil dem Publikum so richtig einheizen. Mit Sänger Dave, der auch Gitarre spielt, Daniel am Bass und Drummer Michael wird in Zeil Deutschrock von soft bis hart ab 20 Uhr präsentiert. Mit eigenen Liedern, wie beispielsweise dem "Großstadtsong" und "Alte Freundschaft", wollen sich die drei Jungs in die Herzen der Zuschauer spielen. cl