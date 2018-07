Nullrunde für die Teams des SV Friesen

Damen, Bezirksklasse 2





SV Friesen 9:0 Coburger Turnerschaft II -SV Friesen 9:0



Herren, Kreisklasse 2



SV Friesen -

TC Marktrodach 1:8



Herren 60, Bezirksliga



TC Bad Steben - SV Friesen 5:1



Knaben 16, Bezirksklasse 1





Mädchen 14, Kreisklasse 1



Baur SV Burgkunstadt -

SV Friesen 6:0

Mit leeren Händen standen nach dem vergangenen Wochenende die Mannschaften der Tennisabteilung des SV Friesen da.Geschunden mussten die Friesener Damen aus Coburg die Heimreise antreten. Die Gastgeber waren ihren Gegnerinnen nahezu in allen Belangen überlegen. Lediglich das Doppel Johanna Schmidt/Kristin Hopf konnte einen Satz einigermaßen ausgeglichen gestalten, im Übrigen machten die Coburgerinnen kurzen Prozess.Einzel: S. Komolka - J. Schmidt 6:2, 6:3; Breitenbach - Stephan 6:2, 6:1; Rademacher - Scheibl 6:3, 6:1; Elsner - Nemmert 6:3, 6:1; Truschies - Hopf 6:1, 6:0; J. Komolka - B. Schmidt 6:4, 6:0. Doppel: S. Komolka/Breitenbach - J. Schmidt/Hopf 6:1, 7:5; Rademacher/Elsner - Stephan/Nemmert 6:2, 6:2; Truschies/J. Komolka - Scheibl/B. Schmidt (w.o.)Dominik Peetz erteilte Spitzenspieler Nico Köstler die Höchststrafe und der erfolgsverwöhnte Jacob Geiger hatte gegen Benedikt Schmittdorsch ebenfalls das Nachsehen, wenngleich er sich im zweiten Satz gegen die drohende Niederlage stemmte. Die anderen Friesener Akteure hatten wenig zu bestellen und unterlagen ebenfalls relativ klar in zwei Sätzen. Jonas Angles hatte im ersten Durchgang noch die Chance auf einen Erfolg, war dann aber im zweiten chancenlos. Felix Beierwaltes und Jörg Pompe standen kurz vor einem Sieg, scheiterten dann aber im Match-Tiebreak.Einzel: Köstler - Peetz 0:6, 0:6; Geiger - Schmittdorsch 1:6, 6:7; Baumann - Leipold 1:6, 1:6; Beierwaltes - Gampert 3:6, 2:6; Angles - Sesselmann 5:7, 2:6; L. Pompe - Hümmrich 4:6, 3:6. Doppel: Geiger/Baumann - Schmittdorsch/Müller 6:4, 6:3; Beierwaltes/J. Pompe - Peetz/Sesselmann 5:7, 7:6, 4:10; Angles/L. Pompe - Leipold/Hümmrich 1:6, 0:6.Gegen die starken Hausherren konnte nur Gerfried Fößel bestehen, der von der verletzungsbedingten Aufgabe von Ralf Hänel profitierte. Jürgen Grune hielt im ersten Satz gegen den starken Rolf Schmidt noch dagegen, hatte dann aber wenig Chancen. Spannend machte es wieder einmal Josef Schmidt , der sich sogar eine Verlängerung im Match-Tiebreak gönnte, um dann aber als unglücklicher Verlierer vom Platz gehen zu müssen. Mannschaftskapitän Sepp Geiger musste erneut verletzungsbedingt aufgeben.Einzel: Schmidt - Grune 6:4, 6:2; Hänel (w.o.) - Fößel 2:6, 0:1; Herpich - Schmidt 6:3, 3:6; 16:14; Baderschneider - Geiger (w.o.) 3:0. Doppel: Schmidt/Hohberger - Grune/Schmidt 6:2, 6:2; Herpich/Baderschneider - Fößel/Geiger 6:3, 6:4.Nach den Einzeln hatten die Friesener Buben durchaus noch Chancen. Spannend machte es David Blien, der sich dann aber im Match-Tiebreak beugen musste. Hervorzuheben sind die großartigen Leistungen von Tim Neubauer und Jan Bayer, die ihre Gegner klar dominierten. Wenigstens eines der beiden Doppel hätten die Friesener gewinnen müssen, es kam aber anders. David Blien verlor in zwei Sätzen an der Seite von Tim Neubauer. Philip Greczmil und Jan Bayer traten im ersten Satz stark auf, verloren im zweiten und unterlagen dann unglücklich im dritten.Einzel: Greczmil - Gutzeit 1:6, 0:6; Blien - Schmidt 6:4, 2:6, 2:10; Neubauer - Westhöfer 6:0, 6:3; Bayer - Maßberger 6:0, 6:1. Doppel: Blien/Neubauer - Schmidt/Westhöfer 4:6, 4:6; Greczmil/Bayer - Gutzeit/Maßberger 6:4, 2:6, 6:10.Alina Baumann gelang es noch, den ersten Satz einigermaßen offen zu gestalten, im Übrigen dominierten die Burgkunstädterinnen. Auch die Doppelpaarungen gingen an die Gastgeberinnen.Einzel: Petterich - Baumann 6:4, 6:3; Schwarzmeier - Bayerkuhnlein 6:0, 6:2; Henkel - Hofmann 6:0, 6:1; Meindlschmidt - Fischer 6:3, 6:3. Doppel: Petterich/Henkel - Baumann/Bayerkuhnlein 6:2, 6:3; Schwarzmeier/Meindlschmidt - Hofmann/Beitzinger 6:0, 6:1.