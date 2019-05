Nullfünfer rüsten auf

Torwart Luis Maria Zwick wechselt zur Saison 2019/20 in die Regionalliga Bayern zum FC Schweinfurt 05. Der 25-Jährige spielte zuletzt beim FSV Optik Rathenow in Brandenburg und hat bei den "Schnüdeln" nun für die kommende Saison, mit Option auf ein weiteres Jahr, unterschrieben.

"Die Ziele, die der Verein hat, entsprechen komplett meinen Vorstellungen. Deswegen hoffe ich, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass wir in der kommenden Saison so erfolgreich wie möglich in der Regionalliga Bayern spielen. Meine Stärken als Torhüter liegen neben meiner Größe vor allem in meinen fußballerischen Fähigkeiten auf dem Platz, weil ich früher draußen gespielt habe. Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Schweinfurt", erklärte der Torhüter.

Der gebürtige Berliner begann seine fußballerische Laufbahn 2001 als linker Mittelfeldspieler beim Teltower FV. 2007 wurden seine Fähigkeiten als Torhüter entdeckt. 2009 wurde Zwick dann bei Hertha Zehlendorf als Torwart verpflichtet. Im Anschluss konnte der 25-Jährige dann bereits erste Erfahrungen im Ausland sammeln. Zwick wechselte zur U20 von Dundee United in Schottland. Mit einem Profivertrag für die erste Mannschaft spielte Zwick 13 Mal in der ersten schottischen Liga, unter anderem zweimal gegen Celtic Glasgow, und gewann mit Dundee United im darauffolgenden Jahr 2016/17 den Challenge-Cup. "Er hat in seinem jungen Alter schon viel gesehen", beschreibt Björn Schlicke, Sportlicher Leiter des FC 05, den neuen Torhüter.

Nach der Zeit in Schottland wurde Zwick 2017 von Hansa Rostock verpflichtet, wurde dann an Hertha BSC Berlin für eine Saison ausgeliehen. 2018 wechselte der 25-Jährige von Rostock dann zum FSV Optik Rathenow in die Regionalliga Nordost und kam hier in der vergangenen Saison auf 24 Einsätze.

Zudem wechselt Aaron Frimpong Manu vom Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg II innerhalb der Regionalliga Bayern nach Schweinfurt. Der 19-Jährige hat für zwei Jahre unterschrieben. In der vergangenen Saison spielte er in der Regionalliga Bayern für den FCN II, freut sich nun auf seine neue Aufgabe in Unterfranken. "Ich hatte sehr gute Gespräche hier. Ich kenne den Trainer von früher und Schweinfurt ja bereits aus der Liga. Für mich ist die Mannschaft eine, die viel Energie ausstrahlt. Das spiegelt auch mich wider und von daher hat für mich alles gepasst", erklärte der 19-Jährige.

Der Innenverteidiger startete in der Jugend beim FC Saarbrücken durch, für die er in der A-Junioren Bundesliga spielte. 2017 wechselte der Verteidiger dann zum 1. FC Nürnberg, bei dem er ebenfalls für die U19 in der Bundesliga zum Einsatz kam. "Er hat in der Regionalliga bereits überzeugt", sagte Schlicke. "Er ist ein großer Defensivakteur, der im Spiel sehr robust ist und uns verstärken wird. Er ist ein Fußballer mit großem Potenzial. Wir freuen uns auf ihn." dme