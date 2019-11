Im Rahmen ihres Vorweihnachtsprogramms startet die Volkshochschule mit dem Kurs "Vergoldete Nüsse - klassisch und nostalgisch". Mitzubringen sind: Walnüsse, Schürze, dünne Bänder oder Kordel zum Aufhängen. Los geht es am Freitag, 22. November, 17 Uhr, in der Werkstatt Ditsche. Anmeldung bei der VHS Unter 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red