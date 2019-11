Nüdlingen ist das Wanderziel

Die "Donnerstagswanderer" des Rhönklub-Zweigvereins Bad Kissingen haben für Donnerstag, 21. November, Nüdlingen als Ziel. Die Strecke von neun Kilometern ist nach Schwierigkeitsgrad für Senioren mittelschwer. Die Strecke führt vom DAV-Zentrum über Sinnberg "Ost", Nüdlingen und Sinnberg "West" zurück zum DAV-Zentrum. Eingekehrt wird bei der "Lebenshilfe" in Nüdlingen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am DAV-Zentrum, Geschwister-Scholl-Platz, in Bad Kissingen. Anmeldeschluss ist am 19. November. Wanderführerin ist Ellengard Handschuh (Mobil: 0171/174 27 86, E-Mail: mailto:ellen@handschuh-Dach.de . Gäste sind herzlich willkommen. Festes Schuhwerk ist erforderlich,Wanderstöcke werden empfohlen. sek