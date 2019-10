Nüdlingen — Zusammen Bäume pflanzen und Nüdlingen aufforsten ist das Ziel der "Junge Liste" mit ihrer Aktion "Einheitsbuddeln". Alle Interessierten sind aufgefordert, am Donnerstag, 3. Oktober, an die alten Walze zu kommen und gemeinsam drei Bäume zu pflanzen. Für Essen und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Die Gemeinde Nüdlingen unterstützt die Aktion und stellt noch in diesem Jahr eine größere Fläche zur Verfügung, damit mehr Bäume gepflanzt werden können. Wer an einer richtigen Pflanzparty und einem eigenen Baum interessiert ist, kann sich in eine Liste eintragen. sek