Nudeln und Naabtal Duo

Für die beiden Tagesfahrten des VdK Ebensfeld am Donnerstag, 6. Februar, ins Altmühltal zur Nudelfabrik sowie zu den Adlerwerken Haibach mit Auftritt des Original Naabtal Duos am Dienstag, 24. März, sind noch Plätze frei.

Am Samstag, 15. Februar, findet der Faschingsnachmittag in Schwabthal im Gasthof "Zum Löwen" statt. Für musikalische Unterhaltung sorgt wieder Hartmut Klamm.

Am Sonntag, 5. Juli, fährt der VdK zur Waldbühne nach Heldritt. Gespielt wird das Luststück "Zur Aufrichtung gefallener Mädchen". Ein Lustspiel über Moral und Doppelmoral. Beginn ist um 15 Uhr. Besucht wird auch in diesem Jahr wieder einmal die Sommeroperette mit der Aufführung "Land des Lächelns" am Sonntag, 8. August, um 19.30 Uhr.

Zur Operette "Die Fledermaus"

Am Donnerstag, 20. August, geht es nach Wunsiedel zur Luisenburg. Aufgeführt wird die Operette "Die Fledermaus". Hierfür werden auch schon Anmeldungen angenommen. Zu allen Veranstaltungen und Fahrten sind selbstverständlich auch Nichtmitglieder willkommen.

Anmeldungen zu den Fahrten nimmt Martina Buhr, Telefon 09547/1397, entgegen. red