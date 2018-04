Nudeln brachten Mann in Rage

Gegen einen Mann aus dem Raum Weißenbrunn ermittelt die Polizei Kronach derzeit wegen diverser Strafdelikte. Der Beschuldigte war am Donnerstagabend zum Abendessen nach Hause gekommen und hatte sich schon auf die von seiner Frau angekündigten Rippchen mit Klößen gefreut. Anstatt der versprochenen Klöße wurden dem Mann aber nur Nudeln serviert, was ihn in Rage brachte. Der Beschuldigte betitelte hierauf seine Ehefrau mit diversen Schimpfwörtern und wollte sie schlagen. In die Auseinandersetzung mischte sich der Sohn und dessen Freundin ein. Beide wurden vom Beschuldigten ebenfalls attackiert. Das Ergebnis der Auseinandersetzung war eine beschädigte Brille und ein beschädigtes Bekleidungsteil. Ernsthaft verletzt wurde niemand.