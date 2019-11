NS-"Euthanasie" steht im Fokus

Ein vom Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und dem Stadtarchiv Erlangen gemeinsam durchgeführtes Projekt untersucht die NS-"Euthanasie" im klinischen, kommunalen und regionalen Kontext. Die Auftaktveranstaltung am Dienstag, 3. Dezember, um 19 Uhr im Kleinen Hörsaal der Medizinischen Fakultät (Ulmenweg 18) beginnt mit einer allgemeinen Einführung in die "Vergangenheitsbewältigung" nach 1945 sowie Überlegungen zur Stadtgesellschaft im Nationalsozialismus. Im Anschluss werden die aktuelle Forschungslage, der Quellenstand zum Thema NS-"Euthanasie" in Erlangen sowie die zentralen Forschungsfragen und Ziele des Projektes dargestellt und ausgewählte Fallbeispiele präsentiert. red