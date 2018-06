Notruf Windheim wird 25

Die Freunde und Anhänger des 1. FC Nürnberg im Fanclub Notruf Windheim freuen sich auf ihre Jubiläumsveranstaltung anlässlich des 25-jährigen Bestehens am Wochenende. Die Verantwortlichen um Vorsitzenden Alexander Fehn haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, mit dem sie auch den Aufstieg des 1. FC Nürnberg würdig feiern wollen.Die Party beginnt am Freitag um 18 Uhr mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Thomas Löffler CSU ). Dem Bieranstich schließt sich eine Plattenparty mit DJ Nikest an, bei der ausgelassen das Tanzbein geschwungen werden darf. Der Aufstieg des 1. FC Nürnberg wird am Samstagnachmittag ab 15.30 Uhr gebührend gefeiert. Ein bunter Abend ab 19 Uhr mit der musikalischen Begleitung durch den "Büddl-Express" folgt der Aufstiegsfeier. Ein Feuerwerk rundet den Abend ab.Sportlich wird es dann am Sonntag ab 13 Uhr zugehen, wenn bei einem Fußballturnier die beste Mannschaft ermittelt wird. Bei Kaffee und Kuchen mit DJ Super wird das Fest gemütlich ausklingen.Der 1. FCN Fanclub Notruf Windheim engagiert sich im Vereinsleben, trägt zur Gemeinschaft bei und unterstützt das Dorfleben und verschiedene Einrichtungen.