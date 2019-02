Notruf aus dem Märchenwald

Karl-Heinz Hofmann An der "Glück Auf"-Grundschule Stockheim wird schon lange Theater gespielt. Die Aufführungen werden immer besser. Dass das aktuelle Stück ein großer Erfolg wurde, lag nicht zuletzt auch an der Einstudierung durch Theaterpädagogin Julia Knauer.

Rektorin Astrid Kestel freute sich sehr, neben den Schülerinnen und Schülern aller Grundschulklassen auch viele Eltern und Großeltern sowie die Vorschüler der Kindergärten aus Neukenroth, Stockheim und Haßlach sowie Bürgermeister Rainer Detsch zu der unterhaltsamen Theatervorführung begrüßen zu können.

Wochenlange Vorbereitung

In wochenlangen Vorbereitungen und Proben hatten die Schüler der 3a-Ganztagsklasse mit Julia Knauer die lustige Märchengeschichte "Notruf aus dem Märchenland" einstudiert, unter Mitwirkung von Konrektorin Brigitte Roppelt und Förderlehrer Siegbert Jakob. Und nicht nur das: Auch die Kulissen wurden selbst gebastelt und während des Theaters von fleißigen Mitschülern auf der Bühne auf- und umgebaut. Da saß jeder Schritt und jeder Griff.

Aber nun zum Inhalt: Es gibt Tage im Leben, da geht alles schief, nicht nur bei Erwachsenen, nein auch bei Kindern. So ergeht es Anne, die schon glaubt, ein absoluter Unglücksrabe zu sein. Die anderen Kinder machen sich lustig über ihre Tollpatschigkeit. Selbst die heile Märchenwelt gerät aus den Fugen. Rotkäppchen wurde entführt und niemand weiß, wer dahintersteckt. Die Bewohner der Märchenwelt sind ratlos. Nur eine Person, die ganz anders ist als alle Märchenhelden, kann die Märchenwelt noch retten, so glaubt die Märchenfee. Deshalb erscheint sie Anne und bittet sie um Hilfe. Und plötzlich steckt Anne in einem Abenteuer. Eine Zugreise wird fast zum Gruselerlebnis, als der Zug mitten im Wald stehen bleibt und alle Reisenden ratlos sind. Das besondere Märchen nimmt seinen Lauf und fasziniert die Zuschauer.

Tosender Applaus am Schluss ist der Lohn für eine gelungene Aufführung der kleinen Darsteller, die aus der außergewöhnlichen Märchenstunde eine beeindruckende Darbietung auf der Bühne machten.