Notlage war nur fingiert

Die Betrügereien im Coburger Raum gehen weiter. Das meldet die Polizeiinspektion Coburg. Demnach kam es erneut in Stadt und Landkreis zu vermehrten Anrufen, vorwiegend bei Senioren. Neben dem Phänomen "falsche Polizeibeamte" wurde hier überwiegend vorgespielt, dass sich ein Enkel in Notlage befinde. Mit verschiedenen Geschichten wurde so versucht, die Angerufenen zu überreden, Geld an einen Abholer zu übergeben. In allen Fällen kam es jedoch aufgrund der Aufmerksamkeit der Angerufenen und deren echter Verwandten zu keiner Geldübergabe.

Die Polizei empfiehlt in solchen Fällen, erst bei Angehörigen oder auch der Polizei nachzufragen, ob der geschilderte Sachverhalt der Wahrheit entspricht.