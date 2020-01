Notizen aus dem Stadtrat

Bestätigt Die neuen Kommandanten der Feuerwehr Dietersdorf sind Sebastian Häfner und Manuel Brasch (Stellvertreter). Bürgermeister Maximilian Neeb verband die Bestätigung mit einem Dank an den langjährigen Dietersdorfer Feuerwehrkommandanten Wolfgang Brasch (SPD), der viel Aufbauarbeit geleistet habe. "Ich bin ja selbst ein Teil der Mannschaft."

Gebilligt Befürwortet wurde die Bauvoranfrage von Jens Faber (Werkstattneubau in Unterelldorf) und der Bauantrag einer Michelauer Firma, die in Gemünda eine Baulücke in der Straße Am Weidach schließen will (Zweifamilienhaus mit Garagen).

Abgelehnt Eine Firma aus Bad Staffelstein wollte östlich von Oberelldorf zwei Photovoltaik-Anlagen errichten, eine davon direkt an der B 303. Der Bauausschuss hatte die Ablehnung der Bauvoranfrage empfohlen, und der Stadtrat bestätigte das. Begründung: Beide Standorte liegen zu nah an der Wohnbebauung von Oberelldorf.

Suche Bislang betreute die Badaufsicht den Kiosk in der Freizeitanlage Autenhausen mit. Das sei aber aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht mehr möglich, sagte Bürgermeister Maximilian Neeb. Mit dem Förderverein Freizeitanlage Autenhausen seien schon verschiedene Möglichkeiten diskutiert worden. Nun soll der Kioskbetrieb ausgeschrieben werden. Die Hoffnung dabei: Bei einer offenen Ausschreibung hat die Stadt hinterher eine Auswahl an Betreibern und Konzepten.

Vermarktung Das Seßlacher Kommunbräu gibt es nun auch im Rathaus während der Öffnungszeiten zu kaufen, in Fünfliterdosen. Eine kostet 11 Euro. Der Kühlschrank wurde am Dienstag aufgestellt und bestückt. sb