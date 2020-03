Notgruppe für Kitas

Die von der Staatsregierung beschlossene Schließung aller Kindertageseinrichtungen ab Montag stellt Eltern vor große Herausforderungen. Diese sollten bei Bedarf grundsätzlich Kontakt zu ihren Gemeindeverwaltungen aufnehmen. In Hallstadt hat man folgende Lösung erarbeitet: Nach Abstimmung mit allen Trägern der Kinderkrippen und -gärten (St. Ursula, St. Anna, Pfarrer Rössert, Kinderhaus, St. Franziskus Haus für Kinder), der Hans-Schüller-Schule und dem Kinderhort Ankerplatz wird die Stadt ab Montag, 16. März, für den Pfarrer-Rössert-Kindergarten sowohl eine Kinderkrippengruppe als auch eine Kindergartengruppe für Eltern mit systemrelevanten Berufen aus Hallstadt und Dörfleins anbieten. Schule und Kinderhort werden ebenfalls die Notversorgung sicherstellen", erklärte Bürgermeister Thomas Söder. Falls beide Erziehungsberechtigte in einem systemrelevanten Beruf arbeiten (oder eine allein erziehungsberechtigte Person), können ihre Kinder ab Montag in der speziell eingerichteten Notgruppe betreut werden.

Krippe und Kindergarten: Eltern müssen zuerst die Einrichtung kontaktieren, in der ihr Kind für gewöhnlich betreut wird. Alle fünf Einrichtungen sind ab 7.30 Uhr telefonisch erreichbar. Erst wenn Sie das Kind dort für die Notgruppe angemeldet ist, kann es anschließend in der Notgruppe im Pfarrer-Rössert-Kindergarten abgegeben werden. Auch im Kinderhort Ankerplatz wird eine Notgruppe eingerichtet. Betroffene Eltern können sich am Montag ab 8 Uhr direkt im Hort melden. Schule: Für betroffene Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 6 wird es in der Hans-Schüller-Schule ab 16. März einen Ansprechpartner geben.

Weitere Informationen finden die Eltern auf der Website der Schule. Mensa: Die Mensa ist geschlossen. Daher werden die Kinderbetreuungseinrichtungen nicht mit Mittagessen beliefert. red