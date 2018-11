Notfallseelsorger werden eingeführt

Ein Anruf von der Leitstelle genügt, und sie machen sich als "Ersthelfer für die Seele" bei Unfällen und Notlagen auf den Weg: die Mitarbeiter der ökumenischen Notfallseelsorge Bad Kissingen. In einem festlichen Gottesdienst, der von den katholischen und evangelischen Dekanen Stephan Hartmann und Oliver Bruckmann gemeinsam gestaltet wird, werden am Dienstag, 27. November, um 19 Uhr in der Jakobuskirche Bad Kissingen sechs neue Notfallseelsorger in ihren Dienst eingeführt. Alle Menschen, die sie durch ihr solidarisches Dabeisein und im Gebet unterstützen möchten, sind zu dem Gottesdienst eingeladen. Im Anschluss gibt es einen kleinen Empfang im katholischen Gemeindezentrum. sek