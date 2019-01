Notfalldosen sind eingetroffen

Der Sozialverband Deutschland, Ortsverband Michelau, teilt mit, dass die kleinen Notfalldosen eingetroffen sind. Diese sind für alle Mitglieder ab sofort kostenlos erhältlich und können beim Vorsitzenden Günther Ruckdäschel, Schneyer Straße 17, unter Telefonnummer 09571/83585 angefordert oder an den Sozialsprechtagen die an jeden ersten Samstag im Monat ab 14 Uhr im Mehrgenerationen Haus in Michelau stattfinden, abgeholt werden. red