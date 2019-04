Notfalldosen nachgefragt

Schnelle Hilfe in Ernstfällen: Die Notfalldose, die vom BRK angeboten wird, findet starke Beachtung. Das Behältnis, versehen mit wichtigen medizinischen Daten, soll bei Notfällen den Ersthelfern und Sanitätern wertvolle Dienste leisten. Deponiert wird die Dose jeweils an einem zentralen Ort im Haus: im Kühlschrank. Die Mitglieder des Marienvereins Heldritt hätten sich nahezu alle für die Anschaffung entschieden, betonte Vorsitzende Jutta Gundel bei der Hauptversammlung im Gemeindezentrum.

In Sachen "Blumenwiese" soll ein zweiter Anlauf unternommen werden. Die erste Aussaat durch die Jungen und Mädchen des Kindergartens "Sonnenblume" habe wegen des trockenen Sommers 2018 noch nicht das gewünschte Ergebnis gebracht, stellte Jutta Gundel fest.

Bald ist ein Ausflug nach Schwabach geplant, am 27. April. Anmeldungen nimmt die stellvertretende Vorsitzende Renate Florschütz (Telefon 09564/4970) entgegen. Fester Programmpunkt ist auch das jährliche Weinfest am Samstag, 19. Oktober.

Rückblickend erwähnte die Vorsitzende unter dem Punkt "Aktivitäten" unter anderem die Spielplatzeinweihung am Lempertshäuser Weg und das sehr erfolgreiche Weinfest. Tradition habe der Leseabend, bei dem Christa Wölfert liest und der wöchentlich von November bis Ostern durchgeführt wird.

Vorstandsmitglied Dorothea Reyels hatte einige Daten vom Kindergarten "Sonnenblume". Derzeit sind dort 23 Jungen und Mädchen aus Heldritt, Bad Rodach und Breitenau untergebracht, davon sechs unter drei Jahren.

Für das Bayerische Rote Kreuz übermittelte Robert Opitz einen Bericht zur Lage in Bad Rodach und Umgebung. Über 200 000 Leistungen seien 2018 erbracht worden, betonte er. Elf BRK-Mitarbeiter sind derzeit tätig, davon sechs in Teil- und fünf in Vollzeit. "Zu wenige", wie Opitz feststellte. Pflegende Angehörige könnten dennoch unter der Telefonnummer 09561/4574 Qualitätssicherungen beantragen.