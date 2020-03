Notfallbogen der Malteser

"Wir bleiben für euch in Bereitschaft, bleibt ihr für uns zu Hause". Mit diesem Motto erklärt der Malteser-Ortsverband Thundorf seine Bereitschaft, zur aktuellen Situation seinen Beitrag zu leisten. Die Malteser haben einen einen kleinen "Notfallbogen" erstellt, der in alle Haushaltungen verteilt wurde. Dieser Zettel sollte ausgefüllt und gut sichtbar an einem zentralen Ort in der Wohnung (Telefon, Kühlschrank) für einen Ernstfall deponiert werden. Die Bürger sollten diesen Notfall-Bogen sorgfältig durchlesen und alles darauf notieren (Vorerkrankungen, Operationen, Allergien und ganz wichtig den Medikamentenplan). Dies spart im Notfall Zeit und erleichtert die Arbeit der Rettungskräfte. Der Rat von den Maltesern: "Bleibt bitte zu Hause, nehmt das Angebot des Einkaufsdienstes wahr und passt auf euch auf."

Auf dem Zettel sind noch alle wichtigen Telefonnummern des Arztes, der Krankenhäuser und der Rettungsdienste angegeben. Der Hausnotruf für die Malteser (Anmeldung) lautet Tel.: 09721/930 911 19. mib