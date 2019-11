Notfall: Passanten halfen Mann nicht

Am Donnerstag, 31. Oktober, bekam ein 32-jähriger auf Höhe eines Shops eines Mobilfunkanbieters in der Ludwigstraße so starke Atemnot, dass er nicht mehr weiterlaufen konnte und sich setzen musste. Er sprach zwei Passanten an, eine Frau und einen Mann, ob diese für ihn einen Notruf absetzen könnten. Beide reagierten zwar, liefen aber dann weiter, ohne den Notruf zu tätigen. Der 32-Jährige wurde im weiteren Verlauf vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet unter Tel.: 0971/714 90 um Hinweise bzgl. der beiden Passanten, die keine Hilfe geleistet haben. pol