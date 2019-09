Notdurft vor Tresen im Hotel verrichtet

Einen etwas ungewöhnlichen und unappetitlichen Einsatz hatte Freitagnacht eine Streife der Polizeiinspektion Forchheim, als sie kurz nach 23 Uhr zu einem Randalierer in ein Business-Hotel nach Neunkirchen am Brand beordert wurde. Laut Mitteilung anderer Gäste wäre demnach ein 32-jähriger Hotelgast mit freiem Unterkörper durchs Hotel gelaufen und hätte dann seine Notdurft vor dem Tresen verrichtet. Wie sich schließlich herausstellte, handelte es sich bei der Person um einem amtsbekannten Straftäter. Der Mann, der bereits in der Vergangenheit wegen Drogen-, Eigentums- und anderer "Rohheitsdelikte" polizeilich in Erscheinung getreten war, war zudem sichtlich alkoholisiert. Nachdem er seine Verunreinigung beseitigt hatte, verließ er das Hotel. Ein Alkoholtest wurde von ihm verweigert. Ob er sich für seine Tat auch strafrechtlich zu verantworten hat, bedarf noch weiterer Abklärungen.