Notdienst der Stadtwerke

Die Stadtwerke Forchheim informieren über die Öffnungszeiten der Kundencenter (Haidfeldstraße 8 und Hauptstraße 54) zu Weihnachten und Silvester. In der Weihnachtswoche und an Silvester bleibt das Kundencenter in der Haidfeldstraße 8 geschlossen. Das Kundencenter in der Innenstadt (Hauptstraße 54) ist an Heiligabend, 24. Dezember, ab 12 Uhr und an Silvester, 31. Dezember, geschlossen. Der Störungsdienst ist wie gewohnt unter folgenden Rufnummern erreichbar:

Strom: 09191/613-100; Gas/Wasser: 09191/613-200; Abwasser: 09191/613-250; Telefonie: 09191/613-345.

Aufgrund einer internen Veranstaltung schließen beide Kundencenter am Mittwoch, 18. Dezember, um 15 Uhr. red