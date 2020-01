Notbremsassistent verhindert Schlimmeres

Am Samstag gegen 21 Uhr, wollten zwei Fahrzeuge an der Schlachthofkreuzung in Bad Kissingen von Arnshausen kommend nach rechts auf den Ostring auffahren. Eine 20-Jährige musste an der Einmündung in den Ostring verkehrsbedingt abbremsen. Ein 22-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Ford auf den Seat der 20-Jährigen auf. Kurz vor dem Zusammenstoß reagierte noch der Notbremsassistent des Ford und bremste das Fahrzeug stark ab. Aber auch der Notbremsassistent konnte den Zusammenstoß nicht ganz vermeiden. Es kam zu einer leichten Berührung der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. pol