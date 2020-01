Notarztdienst hat oberste Dringlichkeit

Die Sicherstellung des Notarztdienstes wird mit Dringlichkeit auf der morgigen Tagesordnung des Plenums des Bayerischen Landtags stehen. Dies hat Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner (CSU) mit einem Dringlichkeitsantrag erreicht.

"Wir brauchen heute und zukünftig einen personell ausreichend und zuverlässig besetzten Notarztdienst im Landkreis Kronach sowie in ganz Bayern. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir dringend die Situation prüfen und bei der Sicherstellung des Notarztdienstes bedarfsgerecht strategisch nachsteuern", verdeutlicht Baumgärtner.

551 Ausfälle gemeldet

Die Veröffentlichung einer internen Erhebung des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) hat in der vorvergangenen Woche für Aufregung gesorgt: Der Erhebung zufolge fehlten vom 1. Dezember 2019 bis zum 6. Januar 2020 in über 5800 Stunden Notärzte im Freistaat Bayern. In dem betrachteten Zeitraum sind laut BRK 551 Ausfälle gemeldet worden. Dabei wurden einzelne Ausfälle zwischen einer und 78 Stunden je Standort dokumentiert.

5830 Stunden ohne Notärzte

Insgesamt fehlten Notärzte gemäß der BRK-Erhebung 5830 Stunden und standen somit nicht für Einsätze zur Verfügung.

Besonders hohe Zahlen an Ausfallstunden sind in den Landkreisen Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim, Kelheim bei Regensburg und Kronach festgestellt worden. In Kronach lag die gemeldete Zahl sogar bei über 1000 Ausfallstunden.

Was passiert bei Engpässen?

Dazu erklärt der Abgeordnete: "Aktuell braucht niemand Angst haben, dass nach einem Notruf kein Notarzt oder keine Notärztin kommt. Engpässe werden organisatorisch mit den Notärzten aus anderen Rettungsdienstbereichen ausgeglichen. Allerdings ist dies keine Zukunftslösung."

Soweit Notfallpatienten Anspruch auf ärztliche Behandlung haben, ist diese Gegenstand der vertragsärztlichen Versorgung und von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns sicherzustellen. Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung und die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns leisten gemeinsam die Sicherstellung der bodengebundenen Notfallrettung.

Geeignete Maßnahmen einleiten

In dem von Landtagsabgeordnetem Jürgen Baumgärtner eingereichten Dringlichkeitsantrag wird die bayerische Staatsregierung aufgefordert, über die aktuelle Situation im bayerischen Notarztdienst zu berichten und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zur zukünftigen Vermeidung von hohen Zahlen an Ausfallstunden einzuleiten. red