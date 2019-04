Notarzt reanimiert Radfahrer

Passanten haben am Montagmittag die Polizei über einen bewusstlosen Fahrradfahrer in der Hüttendorfer Straße informiert. Die eingesetzten Kräfte fanden einen 44-jährigen Mann aus Nürnberg, der offenbar mit seinem Fahrrad gestürzt war und keine Vitalfunktionen mehr zeigte. Nach erfolgreicher Reanimation durch den Notarzt wurde der 44-Jährige zur weiteren Abklärung in die Notaufnahme der Universitätsklinik gebracht. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen wurde dem Mann aufgrund einer medizinischen Vorerkrankung schwindlig und er fuhr an den rechten Fahrbahnrand. Dort wurde er bewusstlos. Laut Klinik schwebt der 44-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr. pol