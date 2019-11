Lichtenfels 06.11.2019

Notar Fackelmann klärt über das Vererben auf

Am Dienstag, 12. November, hält um 18 Uhr die Seniorengemeinschaft einen Vortragsabend in der Alten Synagoge in der Judengasse ab. Notar Christian Fackelmann aus Bad Staffelstein referiert zum Thema: ...