Normalität wird anders

Normalität müssen wir neu definieren. Immer weiter, immer höher, immer schneller - so wie wir es gewohnt waren, wird es nun sicher nicht weitergehen. Alles wird anders sein. Es kommt darauf an, wie wir als Gesellschaft damit umgehen und wie wir versuchen, uns mit der Situation so weit es geht zu arrangieren.

Für die Finanzplanung der Kreise, Städte und Gemeinden wirft die Corona-Pandemie viele Probleme auf. Eine zuverlässige Planung ist kaum möglich. Dieses Jahr wird für alle Kreis-, Stadt- und Gemeinderäte eine Herausforderung werden. Beispiel Schule: Für die Gemeinde Ebensfeld als Sachaufwandsträger ist jetzt noch nicht absehbar, was genau alles erforderlich ist, um die Sicherheit der Schüler so gut wie möglich zu gewährleisten, die am 11. Mai wieder am altgewohnten Ort unterrichtet werden sollen.

Das gesellschaftliche Leben wird ebenfalls anders sein als bisher: Ein Kreisfeuerwehrfest wird heuer nicht stattfinden, ebenso wie viele kleine Feuerwehr- und Dorffeste. Und ob Kirchweihen im traditionellen Rahmen ausgerichtet werden können, ist zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls unwahrscheinlich. All das wird anders werden. Wenn wir uns darauf einlassen, werden wir lernen, damit umzugehen. Das Resümee von Bürgermeister Bernhard Storath: "Das wird eine andere Normalität werden. Wir werden das aushalten."