Nordic-Walking und Besuch Maifest

Der Skiclub Bad Brückenau organisiert für Freitag, 20. April, ein Nordic-Walking. Treffpunkt für diese Veranstaltung ist um 19 Uhr an der Grundschule am Kleinen Steinbusch. Außerdem besuchen die Mitglieder des Bad brückenauer Skiclubs am Montag, 30. April, das Fest zum Start in den Mai. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Marktplatz der Stadt. sek