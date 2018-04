Ebern vor 17 Stunden

Nordic-Walking mit der Volkshochschule

An der Volkshochschule (VHS) Ebern startet am Donnerstag, 26. April, ein Nordic-Walking-Kurs. Treffpunkt ist immer donnerstags ab 10 Uhr am Freibad-Parkplatz in Ebern. Mitzubringen sind Nordic-Walking...