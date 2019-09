Bad Brückenau 16.09.2019

Nordic Walking mit dem Skiclub

Der Skiclub Bad Brückenau bietet für Freitag, 20. September, Nordic Walking an. Treffpunkt ist um 19 Uhr die Georgi-Kurhalle in Bad Brückenau. Es ist ein gutes Training für den "Pink-Lauf" am 3. Oktob...