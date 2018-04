Nordic Walking für Einsteiger

Nordic Walking fördert die allgemeine Ausdauer, die Körperkoordination, stärkt das Herz-Kreislauf-System, Fett wird abgebaut, der Stoffwechsel aktiviert, die Muskulatur trainiert, Gelenke und Bänder gekräftigt, die Körperhaltung verbessert, Abwehrkräfte gestärkt, die Durchblutung und die gute Laune gefördert. Der TSV Hemhofen startet am Freitag, 27. April, mit einem Einsteigerkurs (10 x 90 Minuten). Treffpunkt ist um 17 Uhr am Sportplatz in der Jahnstraße 5. Anmeldungen und weitere Informationen unter Telefon 09195/7828 oder 0157/54178419 sowie via E-Mail an likaneidhardt@aol.com. red