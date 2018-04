Nordhalben verliert knapp beim Vizemeister Seubelsdorf

Wie bei den Fußballern mussten auch die Schachspieler der ersten Mannschaft des Kronacher SK in der Regionalliga Nordwest erstmals eine Partie absagen, so dass Kitzingen kampflos zu den Punkten kam. Dies war jedoch für die Schlusstabelle ohne Bedeutung, da Klingenberg bereits vorher Meister war und zudem die Saison mit einem 5:3-Erfolg in Marktleuthen abschloss.



Regionalliga Nordwest

Als Absteiger stand zwar der SK PTSV Hof bereits fest, doch gab die Mannschaft nicht auf und feierte im letzten Spiel den ersten Sieg, da Bad Neustadt nur mit einer B-Mannschaft antrat.



SC Kitzingen -

Kronacher SK 8:0 (kampflos)



Bezirksoberliga

Da der Aufsteiger mit dem SK Bamberg und auch die beiden Absteiger Marktleuthen 2 und Kirchenlamitz bereits feststanden, gab es am letzten Spieltag sehr viele Punkteteilungen. Weidhausen trennte sich von Bamberg II ebenso wie Bindlach II und Neustadt an allen Brettern mit Remis, so dass die Spiele 4:4 endeten. Seubelsdorf sicherte sich durch einen 5:3-Erfolg gegen Nordhalben (fünfter Platz) die Vizemeisterschaft, während Michelau durch einen 5,5:2,5-Sieg in Marktleuthen den dritten Platz vor Kirchenlaibach, das in Kirchenlamitz siegte, behielt. Da die beiden Absteiger beide in die Bezirksliga Ost zurück müssen, wird es in diesem Jahr keinen Absteiger in die Bezirksliga West geben, sofern keine Mannschaft einen freiwilligen Rückzug plant.



SV Seubelsdorf -

FC Nordhalben 5:3

Ergebnisse: Gegenfurtner - Wunder 0,5:0,5, Adamovic - Wunder 0:1, Gebhardt - Müller 1:0, Hofmann - Burgemeister 1:0, Voigt, - Scherbel 0,5:0,5, Kolb - Schultes 0,5:0,5, Drechsel - Stumpf 0,5:0,5, Bürckmann - Zimmermann 1:0.



Kreisoberliga

Eine kuriose letzte Runde wurde in der Kreisoberliga ausgetragen, denn die Hälfte der Einzelpartien endete kampflos. Während der SC Stockheim als sicherer Absteiger sein letztes Spiel in dieser Liga absagte und 0:8 verlor, trat der Coburger SV 2 lediglich mit vier Spielern an, wodurch der SK Michelau II zu einem klaren 7:1-Sieg kam. Als Meister und Aufsteiger in die Bezirksliga West stand die spielfreie Steinwiesener erste Mannschaft bereits fest, der SV Seubelsdorf II sicherte sich durch einen Erfolg bei der SSV Burgkunstadt 2 den zweiten Platz. Allerdings wird die Mannschaft auf den Aufstieg verzichten, weshalb Sonneberg II oder Michelau II als Dritter bzw. Vierter nachrücken dürfen.



SC Stockheim I -

SG Sonneberg II 0:8 (kampflos)



Kreisklasse

Nur für eine Tabellenkosmetik sorgte der letzte Spieltag der Kreisklasse, da die SF Windheim nicht mehr vom ersten Tabellenplatz verdrängt werden konnten. Die Mannschaft um Spitzenspieler Oliver Christof gestaltete dabei auch das letzte Spiel siegreich, wenngleich gegen den Tabellenletzten TSV Untersiemau lediglich ein knapper Erfolg gelang. Um zwei Plätze nach hinten rutschte der SC Steinwiesen II durch die Niederlage beim FC Nordhalben II, der dadurch Vizemeister wurde. Und auch der TSV Tettau schob sich mit einem 3,5:2,5-Sieg beim TSV Oberlauter noch auf den dritten Platz vor Steinwiesen. Der VfB Einberg tauschte mit der dritten Mannschaft des Kronacher SK durch einen 2,5:1,5-Erfolg die Plätze und belegt nun den fünften Platz.

Kronacher SK III -

VfB Einberg 1,5:2,5

Mannschaftsführer Uwe Barthold trat zum letzten Saisonspiel mit drei Jugendlichen gegen die Vierermannschaft des VfB Einberg an. Dabei hatten Berin Becic und Jonas Burger allerdings keine Chance gegen ihre erfahrenen und wesentlich stärker eingestuften Gegner und verloren ihre Partien. Hoffnung keimte auf, als Uwe Barthold Waldemar Krug besiegen konnte. Robin Beetz spielte zwar eine couragierte Partie, doch musste er schließlich mit einem Remis einverstanden sein, was letztlich als Erfolg gewertet werden kann.

Ergebnisse: Becic - Schäfer 0:1, Barthold - Krug 1:0, Burger - Sperlich 0:1, Beetz - Bonk 0,5:0,5.

TSV Untersiemau I -

SF Windheim I 1½:2½

Ergebnisse: Pressel - Christof 0:1, Gehlen - Lieb 0,5:0,5, Bluder - Vetter 0:1, Bloch - Trebes 1:0.

TSV Oberlauter I -

TSV Tettau II 2,5:3,5

Ergebnisse: Fischer - Krumm 0,5:0,5, Adlung - Müller 0,5:0,5, Gabert - Stahl 1:0, von Deimling - Förtsch 0:1, Lützelberger - Richter 0,5:0,5, Gast - Tröbs 0:1.

FC Nordhalben II -

SC Steinwiesen II 2,5:1,5

Ergebnisse: Fischer - Flesch 0,5:0,5, Stengel - Klinger 1:0, Heinisch - Buckreus 0,5:0,5, Koestner - Holzmann 0,5:0,5. hn