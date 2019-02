Nordhalben: Ski und Rodel gut

Nordhalben kann für die Ski- und Rodelfans mit guten Schneeverhältnissen aufwarten. Die Skiabfahrt in der Fichtera ist präpariert, der Ködellift läuft am Samstag und Sonntag von 13.30 Uhr bis 17 Uhr sowie am Samstag mit Flutlicht zusätzlich von 18 bis 21.30 Uhr. Ebenso sind die Loipen rund um den Ort frisch gespurt und in optimalem Zustand. Die zuletzt noch gesperrte Ködelhangloipe, die wegen Baumbruch nicht befahrbar war, ist ebenfalls nun freigegeben. Einstiege sind ab der Lifthütte in der Fichtera, am Naturerlebnisbad (jeweils mit Parkplätzen) oder auch an verschiedenen Stellen unterwegs möglich. Eine Verbindung zu den thüringischen Loipen in Titschendorf und Rodacherbrunn ist derzeit nicht vorhanden. nn