Nordhalben neu entdeckt

Zu einer kleinen Vernissage lädt das Nordhalbener Künstlerhaus am heutigen Donnerstag in seine Ausstellungsräume ein. Der erste Projektkurs des derzeit im "Maxhaus" unterrichtenden Künstlers Volker Ullenboom aus Essen stellt seine Arbeiten unter dem Titel "Nordhalben ausgezeichnet" vor.

Nicht wenige Passanten haben sich gefragt, was die Grüppchen von hauptsächlich Einheimischen im Straßenbild machen, die ihre Ecken und Winkel konzentriert ins Blickfeld nehmen und mit Bleistift und Block hantieren.

Neun Kunstschüler

Von Beginn an gehört Uhlenboom zu den tätigen Machern im Künstlerhaus und nutzt nun seinen derzeitigen mehrmonatigen Aufenthalt, sein Können weiterzugeben. Neun Eleven haben sich bei seinem ersten Zeichenkurs eingefunden, die fast tägliche Lehrstunden in Motivauswahl, Perspektive, Technik und Umsetzung inmitten der bekannten Umgebung erhielten. Die Ergebnisse der Arbeit sind in einer gemeinsamen Ausstellung zu sehen.

Zweiter Kurs ist ausgeschrieben

Bereits mehrfach konnten Einheimische und Besucher unter der Anleitung der im "Maxhaus" weilenden Gäste erste künstlerische Schritte unternehmen. Neben den örtlichen Schulklassen in zum Teil internationalen Projekten wurden auch schon Interessierte in Drucktechniken und Töpferarbeiten eingeweiht. Ullenboom hat bereits einen zweiten Zeichenkurs ausgeschrieben, bei entsprechendem Interesse ist es sicher auch nicht sein letzter Kunstunterricht in Nordhalben. Die aktuelle Vernissage beginnt heute um 18 Uhr, die Schau ist am kommenden Freitag und Samstag jeweils von 16 bis18 Uhr zu sehen. Wie immer ist der Eintritt frei. Nn