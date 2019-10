Nordhalben II erneut Spitze

Im dritten Durchgang der Luftgewehr-Rundenwettkämpfe war bei den Freihandschützen erneut der ATSV Nordhalben II die stärkste Mannschaft. Mit 966 Ringen verbesserten sie ihr letztes Resultat um 15 Ringe. Unterrodach I schoss 48 Ringe und Vogtendorf II 27 weniger.

Philipp Degelmann (Unterrodach) hatte mit 352 Ringen das beste Ergebnis, darauf folgten Markus Koch (335, Vogtendorf) und Alexander Barnickel (330, Nordhalben). Mit 1040 Ringen führt Degelmann weit vor Marie-Therese Wunder (978, Nordhalben) und Barnickel (960).

Auflageschützen

Bei den Auflageschützen verbesserten sich Vogtendorf I (plus 13 Ringe), Wallenfels II und Kronach III (beide um je 12 Ringe). Kronach I (minus 10), Wallenfels I (minus 11) und Kronach IV (minus 29 Ringe) bauten diesmal etwas ab.

Mit 315,1 Ringen schoss Manfred Heim (Kronach I) wieder das höchste Ergebnis, darauf folgten Herbert Böhner (313,3, Wallenfels I), Angela Jungkunz (309,8, Kronach I), Uwe Koch (309,7) und Peter Frisch (309,1, beide Vogtendorf). Heim führt weiter mit 943,4 Ringen vor Böhner (941,4) und Jungkunz (936,4).

In diesen Rundenwettkämpfen können auch Auflage-Luftpistolenschützen in Einzelwertung teilnehmen. Einziger Schütze in dieser Gruppe ist Heinrich Förster (SG Kronach). Nach den drei Runden hat er ein Gesamtergebnis von 854,6 Ringen (280,6; 291,0; 283,0).

Der nächste Wettkampf ist am Donnerstag, 7. November, bei der SG Kronach. rch

Ergebnisse Freihand

B-Klasse 2: SV Unterrodach, 899 Ringe (Gesamtergebnis: 2777 Ringe): Philipp Degelmann (352 Ringe), Hans-Heinrich Seidel (277), Ruth Krank (270). C-Klasse 2: ATSV Nordhalben II, 966 (2869): Alexander Barnickel (330), Marie-Therese Wunder (326), Tobias Wunder (310). SV Vogtendorf II, 894 (2678): Markus Koch (335), Michaela Kopp (290), Helmut Frisch (269).

Ergebnisse Auflage

Gauoberliga 1: SG Wallenfels I, 925,0 Ringe (Gesamtergebnis: 2796,4 Ringe): Herbert Böhner (313,3 Ringe), Klaus Stolper (308,2), Dagmar Stumpf (303,5). Gauoberliga 2: SG Kronach I, 918,3 (2777,4): Manfred Heim (315,1), Angela Jungkunz (309,9), Gerti Pfaff (293,4). Gauliga 2: SG Wallenfels II, 919,1 (2750,0): Hans Müller-Gei (307,4), Reinhard Müller-Gei (306,1), Josef Maier (305,6). Gauklasse 2: SV Vogtendorf I, 917,7 (2740,7): Uwe Koch (309,7), Peter Frisch (309,1), Günter Eckert (298,9). Gauliga I: SG Kronach II, 901,8 (2718,4): Hans-Werner Weber (308,5), Dieter Gläßel (306,8), Werner Schülein (286,5). B-Klasse 1: SG Kronach III, 901,5 (2675,1): Andrea Müller-Weidenhammer (303,0), Herbert Müller (300,0), Dirk Hubbert (298,5). B-Klasse 2: SV Schmölz, 894,8 (2684,9): Horst Gäberlein (307,4), Heinz Rebhan (298,1), Wolfgang Malinowski (289,3). SV Unterrodach, 855,4 (2597,8): Manfred Rott (295,7), Karin Ziegler (280,9), Jochen Ziegler (278,8). SG Kronach IV, 818,5 (2497,7): Elisabeth Mayer (285,9), Friedrich Schlick (272,5), Thea Grune (260,1). C-Klasse: SG Wallenfels III, 882,9 (2647,9): Georg Köstner (301,9), Gabriele Lattner (299,4), Dieter Sünkel (281,6).