Nordhalben hat neue Schützenkönige

Marie-Therese Wunder wurde in Nordhalben Schützenkönigin, sie folgte dem Vorjahreskönig Harald Wunder. Der Schützenmeister sprach von einer guten Beteiligung am Königsschießen. Erster Ritter wurde, wie im Vorjahr, Daniel Ströhlein und Zweiter Ritter Alexander Barnickel. Die Scheibe des Jungschützenkönigs sicherte sich Fabian Seifert vor dem Vorjahreskönig Dominik Dietz als Erster Ritter und Markus Kübrich als Zweiter Ritter. Schützenmeister Harald Wunder überreichte die weiteren Scheiben und Trophäen für die Vereinsmeister. Die Ehrenscheibe gewann Alexander Barnickel. Es folgten auf der Ehrenscheibe Jonas Ruf und Daniel Ströhlein. Strohkönigin wurde Marie-Therese Wunder vor Manuel Pötzl und Anja Beitz. Die Meister-Serie sicherte sich Markus Kübrich vor Harald Wunder und Marie-Therese Wunder. Den besten Adler-Tief Schuss setzte Markus Kübrich ab, dem Dominik Dietz und Michael Wunder folgten. Vereinsmeister mit dem Luftgewehr wurde Jonas Ruf und mit der Luftpistole Harald Wunder. Bei der Jugend setzte sich mit dem Luftgewehr und auch mit der Luftpistole Markus Kübrich durch.

Schützenmeister Harald Wunder berichtete, dass man bei den Rundenwettkämpfen den Klassenerhalt in der B-Klasse geschafft hat. Sehr gut läuft es sowohl in der Mannschafts- als auch in der Einzelwertung. In der Mannschaftswertung liegt man auf Platz zwei und hat noch die Chance auf den Aufstieg. Mit Markus Kübrich hat man den Führenden der Einzelwertung in den Reihen.

Beim BKV-Vergleichsschießen hat man nach dem Vorjahreserfolg den zweiten Platz belegt. Im Rahmen des "Tages des Sports" hatte man die Realschule Kronach zum Schnupperschießen zu Gast. miw