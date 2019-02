Nordhalben feiert seine Nordwaldhalle

Was wäre Nordhalben mit seinem Ortsteil Heinersberg ohne seine "Ehrenamtlichen" und ohne die Nordwaldhalle? Auf jeden Fall ein gutes Stück ärmer und lebloser. Ohne die Tausenden von Stunden, die freiwillig und unentgeltlich von Vereinen, Organisationen und Einzelnen an vielen Stellen geleistet werden, ist das Gemeinschaftsleben in jetziger Form nicht denkbar. Und die vor 25 Jahren fertiggestellte Halle, die für Feuerwehr, Schul- und Vereinssport und größere Veranstaltungen unentbehrlich ist, stellt nach wie vor eine substanzielle Einrichtung für den Ort und die Region dar.

Auftakt am Sonntag

Diese Situation wollen die Nordhalbener Vereine und Organisationen mit einem Jubiläumsjahr wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken, das mit der Auftaktveranstaltung am kommenden Sonntag, 3. Februar, um 14 Uhr in der Nordwaldhalle eröffnet wird. Gastgeber ist Nordhalbens größter Verein, der ATSV Nordhalben, der auch mit seinem Spielmannszug und sportlichen Vorführungen den Nachmittag ausgestaltet.

Seit 2016 treffen sich die Vereine mindestens zweimal jährlich in eigener Regie, um das Veranstaltungsjahr und gemeinsame Belange zu organisieren. Nicht nur wegen des Demografiewandels ist dabei übergreifende Zusammenarbeit ein wichtiges Thema, das u.a. bei Veranstaltungen umgesetzt wird. 2017 war dann das bevorstehende Nordwaldhallenjubiläum der Anlass, für 2019 ein "Jahr des Ehrenamts" auszurufen, das in und um den Mehrzweckbau gemeinsam gefeiert wird. Bis zum abschließenden Weihnachtstanz am 25. Dezember werden mehrere Veranstaltungen verschiedenster Art organisiert. Auch hierbei werden Vereine thematisch zusammenarbeiten und sich präsentieren.

Neubürger willkommen

Den Machern geht es dabei vor allem darum, den vielen Neubürgern im Ort zu zeigen, welch großes Angebot im Freizeit- und Sozialbereich besteht und wie sie es nutzen können. Berührungsängste braucht niemand zu haben, jeder, der sich unverbindlich informieren will oder Anschluss sucht, ist willkommen.

Andererseits soll auch das durch einige recht einseitige Darstellungen angekratzte Image der Nordwaldhalle wieder aufpoliert und ihre Möglichkeiten gezeigt werden. Erfreulicherweise hat sich in den letzten Monaten durch das Engagement des neuen Hallenmanagements viel getan, wurde das Veranstaltungsangebot erhöht. Ebenso hat die Marktgemeinde seit Jahren erhebliche Sanierungen vorgenommen und die geschäftlichen Bedingungen verbessert. Das schlägt sich in günstigen Hallenkonditionen und niedrigeren Nutzungspreisen nieder.

Die Auftaktveranstaltung zum Jubiläumsjahr soll das Miteinander stärken. Mit einem Rückblick auf Highlights aus der Vergangenheit und der Halle sowie einer Präsentation der organisiert ehrenamtlich Tätigen sowie einem Ausblick auf künftige Veranstaltungen wollen die Ausrichter dies unterstreichen.

Im weiteren Verlauf des Jubiläumsjahres stehen noch unter anderem eine Sportolympiade der Vereinsjugend (1. Juni), ein Sommerfest von Grundschule und Kindergarten (13. Juli), Schauvorführungen der Freiwilligen Feuerwehr Nordhalben (8. September), die Jugendveranstaltung "Night Motion" (8. November) sowie ein großes Gemeinschaftskonzert aller Musikkörper in Nordhalben (26.Oktober) auf dem Programm. nn