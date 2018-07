Nordhalben bekommt Vorführung

al



Nachdem kürzlich für den Thriller "Ballon" von Michael "Bully" Herbig der offizielle Trailer veröffentlicht wurde, gibt es nun eine weitere erfreuliche Nachricht. Wie auf der Homepage des Marktes Nordhalben nachzulesen ist, bekommt Nordhalben, wo ein Teil der Dreharbeiten erfolgte, eine Extra-Filmvorführung."Bei einer der Besprechungen mit dem Filmteam wurde von uns der Wunsch geäußert, eine Extra-Filmvorführung in Nordhalben zu veranstalten. Nachdem nun alle Rechte geklärt sind, haben wir die Zusage für eine Filmvorführung in der Nordwaldhalle erhalten", schreibt dort Michael Pöhnlein . Ein genauer Termin steht indes noch nicht fest. In dem Film "Ballon” wurde die waghalsige Flucht der Familien Strelzyk und Wetzel aus der damaligen DDR verfilmt.