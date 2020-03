Nordbayerischer Musikbund will Vereine künftig stärker unterstützen

Der Kreisverband des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) hatte zur Jahreshauptversammlung in das Bürgerhaus nach Uttenreuth eingeladen.

In seinem Grußwort würdigte Landrat Alexander Tritthart (CSU) die Arbeit des NBMB-Kreisverbands, der ein wichtiger Baustein im gesellschaftlichen Leben ist. "Die Musikkapellen sind das Bindeglied zwischen den vielen Vereinen im Landkreis", betonte Tritthart und verwies auf die vielen Feste, bei denen Blasmusik nicht fehlen darf.

Clemens Vykydal wurde im Amt als Kreisvorsitzender des NBMB bestätigt. Unterstützung erfährt er beim Engagement für die Musikvereine von den Stellvertretern Peter Persin (Herzogenaurach), Georg Römer (Höchstadt) sowie Kassiererin Sandra Ebersberger (Großenseebach) und Schriftführerin Heidrun Völlner von den Adelsdorfer Musikanten. Zum Ehrungsbeauftragten wurde Steffen Schmidt von Musikverein Möhrendorf gewählt, Kreisjugendreferentin ist Linda Marquardt vom Musikverein Uttenreuth. Die Kasse werden Tanja Schwägerl (Höchstadt) und Roswitha Dresel (Wachenroth) prüfen.

"Musik ist große Emotion, Musik lässt den Puls steigen und sinken und malt Klangbilder", schickte der Kreisvorsitzende seinem umfassenden Bericht voraus und blickte auf zahlreiche Aktivitäten und Konzerte im Landkreis zurück. Dabei lobte er ebenso wie auch Landrat Tritthart die Jugendarbeit der Jugendkapellen und Musikvereine, die einen hohen Stellenwert bei den Vereinen habe.

Lob für die Ausbildung

"Das musikalische Niveau unserer 26 Vereine mit einem Durchschnittsalter von 27,7 Jahren kann sich hören lassen", lobte der Kreisvorsitzende den Leistungsstand der Blaskapellen und Musikvereine. Ein Grund hierfür sei sicherlich auch die gute Ausbildung der Jungmusiker. Der Vorsitzende berichtete auch aus dem Musikbund, dessen Gremien sich in den letzten Jahren einer tief greifenden Strukturreform unterzogen hatten und die musikalische Arbeit aufwerteten. Dazu wurde auch eine Kommission zur Vereinsunterstützung gegründet - ein wichtiger Schritt in einem Umfeld, in dem die bürokratischen Anforderungen beinahe wöchentlich wachsen. Zum stellvertretenden Vorsitzenden der "Kommission Vereinsunterstützung" wurde Clemens Vykydal bei der Delegiertenversammlung gewählt.

Im Landkreis Erlangen-Höchstadt sind aktuell 2052 Musiker aktiv, davon 1223 im Alter bis 27 Jahren und 953 unter 17 Jahren. Damit nimmt der Kreisverband ERH einen Spitzenplatz in Mittelfranken mit 155 Vereinen und seinen 8 994 Mitgliedern ein.

Im Nordbayerischen Musikbund sind derzeit rund 45 800 Musiker in 898 Mitgliedsvereinen aktiv, der Anteil der Musiker unter 27 Jahren liegt bei 58 Prozent, der Frauenanteil bei den unter 27-Jährigen bei 54 Prozent.