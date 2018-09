Nord-Cup der Schützengesellschaft

Die privilegierte Schützengesellschaft veranstaltet wieder einen Nord-Cup zur Vorbereitung auf die anstehenden Rundenwettkämpfe. Erstmalig in diesem Jahr wird auch ein Nord-Cup für Luftpistole geschossen. Schützen aus nah und fern sind dazu eingeladen. Der Nord-Cup findet statt: für Luftpistole am Freitag, 7. September; für Luftgewehr am Freitag, 14. September; jeweils ab 19.30 Uhr. Jeder Verein kann beliebig viele Schützen melden. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf maximal 20 Starter begrenzt. Sollten mehr Anmeldungen eingehen, werden nur die erstgemeldeten Schützen jedes Vereins berücksichtigt, bis alle Plätze vergeben sind. Wie gewohnt wird der gesamte Wettkampf publikumswirksam auf Großbildleinwand übertragen. Darum sind Schlachtenbummler und Schaulustige ausdrücklich erwünscht. Dem Gewinner winkt ein Pokal und Lauensteiner Pralinen.Anmeldungen sind für LP bis zum 4. September, für LG bis zum 11. September möglich auf www.sg-ludwigsstadt.de. red