Norbert Volk will das Rathaus "zurückerobern"

Norbert Volk tritt abermals an, "den Chefsessel im Rathaus zurückzuerobern", wie er sagte. Dazu erhielt er von der Nominierungsversammlung der Wählergemeinschaft Marktleugast (WGM) am Donnerstagabend ein einstimmiges Mandat. Volk war bei der Kommunalwahl vor sechs Jahren in der Stichwahl um 55 Stimmen dem CSU-Kandidaten unterlegen, dessen Namen er in der Versammlung ausdrücklich nicht erwähnte, aber dessen Amtsführung er in den vergangenen sechs Jahren kritisierte.

Mit Vorwürfen wie "Mauscheleien" pflichteten die weiteren WGM-Listenkandidaten für den künftigen Gemeinderat der Kritik Volks ausnahmslos bei. Der forderte insbesondere wieder ausführliche Diskussionen "und zwar im Plenum des Gemeinderats", kritisierte Entscheidungen in "beschließenden Ausschüssen" und mahnte eine "Rückkehr zu einer transparenten Politik im Marktleugaster Rathaus" an.

"Warmer Regen kam erst später"

"Wir haben unsere Hausaufgaben trotz klammer Kassen gemacht", blickte Volk auf seine vormalige Amtszeit als Bürgermeister zurück. "Erst danach kam der warme Regen aus München", womit er Sonderzuweisungen der Staatsregierung für Konsolidierungsgemeinden erst nach seiner Amtszeit ansprach.

In den vergangenen Jahren sei viel Geld in die Kommune geflossen, aber an die Menschen habe dabei niemand gedacht. "Zwar wurde in den letzten Jahren immer ein Loblied auf die Vereine gesungen, aber es war kein müder Cent für sie übrig", nannte Volk als Beispiel.

Zudem mahnte er für die Freien Wähler (FW) in Marktleugast insgesamt an, "zur alten Stärke zurückzufinden." Er erwarte zwar einen weiteren Kandidaten der Freien Wähler, von denen sich die WGM vor sechs Jahren abgespalten hatte. Bei einer möglichen Stichwahl dann aber eine gemeinsame Strategie von FW und WGM: "Das geht dann nur mit vereinten Kräften. Wir haben dann zumindest nicht schwarz gewählt", wie er sagte.

"Wir müssen zur gemeinsamen Stärke zurückkehren, die wir leichtfertig aufs Spiel gesetzt hatten." Für den Kreisverband der Freien Wähler wünschten Dieter Schaar und Werner Burger dem WGM-Kandidaten "viel Glück" für die anstehende Wahl. Der FW-Kreisverband bedauere zwar, dass es in Marktleugast zwei FW-Gruppen gebe, sagte Schaar, doch das sei in Ordnung, denn alle lokalen Gruppen seien autonom. Der "Konflikt von vor sechs Jahren" habe "dem Kreisverband zwar nicht gefallen", sei jetzt aber vergessen und es gebe in zwischen ja auch Annäherungen zwischen FW und WGM. Deshalb solle man im Wahlkampf den Mitbewerber als Konkurrenten, aber nicht als Gegner betrachten.

Liste bestätigt

Die Nominierungsversammlung bestätigte zudem einstimmig die Kandidatenliste für den Gemeinderat: Norbert Volk, Irina Klier, Georges Frisques, Marco Rödel, Hans Pezold, Katja Hofmann, Yves Wächter, Katharina Rödel, Siegfried Kempf, Christopher Hofmann, Jörg Kempf, Manuela Greim, Markus Weber, Sebastian Biener, Markus Gareis und Heiko Kühn; Ersatzkandidaten sind Roswitha Schramm und Rabea Lobenwein.