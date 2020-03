Norbert Tessmer neuer stellvertretender Landesvorsitzender

Der Arbeiter-Samariter-Bund hat heute in Nürnberg im Rahmen seiner Landeskonferenz einen neuen Landesvorstand gewählt.

Dabei wurden Dr. Gerhard Körner zum Landesvorsitzenden, Dr. Christian Wolf sowie Norbert Tessmer zu stellvertretenden Landesvorsitzenden und Sven Müller sowie Dominik Blunck zu Schatzmeistern bestimmt. "Meine Dienstzeit als Oberbürgermeister endet nach 24 Jahren am 30. April", sagte Tessmer. "Nun möchte ich auf ehrenamtlicher Basis in die soziale Landschaft zurückkehren, die mich einst nach oben getragen hat." Tessmer wurde wegen seiner besonderen Verdienste um den ASB im Jahr 2015 das Samariter-Ehrenkreuz in Bronze verliehen. neu