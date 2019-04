Nora Zehner distanziert alle Gegner

Beim stark besetzten Leichtathletik-Hallensportfest der Klassen U14 und U12 in der Fürther "Quelle"-Halle präsentierte sich Nora Zehner vom TSV Bad Rodach in sehr guter Verfassung. Die Neunjährige setzte sie sich in der Altersklasse W10 beim Weitsprung und über 50 Meter eindrucksvoll durch. Die Schülerin aus Westenfeld (Römhild), die seit fast zwei Jahren in Bad Rodach bei Helga und Günther Brunner trainiert, zeigte in Fürth ihr großes Talent. Über 50 Meter lief sie mit tollen 7,94 Sekunden persönliche Bestzeit und siegte dabei klar mit fast drei Zehntelsekunden Vorsprung. Bei ihrem Sieg im Weitsprung mit 3,82 Metern distanzierte Zehner die Zweitplatzierte um 35 Zentimeter. uz