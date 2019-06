"NoNiGo" - einzigartiges Golf-Turnier

Unter dem Motto - Spiel, Sport und Spaß in freier Natur erleben - fand auf der Anlage des Golfclubs Coburg in Tambach das erste "NoNiGo" Turnier der diesjährigen Saison statt.

Wie schon im vergangenen Jahr meldete sich eine stattliche Anzahl von Teams und Einzelteilnehmern für diese Ganztages-Veranstaltung an, um gemeinsam ein besonderes Sport-Erlebnis zu genießen.

Keine Wettkampf-Erfahrung

Das "NoNiGo" ist ein Spaß-Turnier gepaart mit sportlichem Ehrgeiz für jedermann. Teilnehmen kann jeder, ob alt oder jung. Die einzige Voraussetzung ist, dass die Teilnehmer keine oder nur geringfügige Golferfahrung

haben. Es ist ein Wettkampf - wie der Name schon sagt - für "Noch-Nicht-Golfer" und auf dem besten Weg zu einem Sport-Event für die Region Coburg zu werden. Mitgliedern des Golfclubs klärten sich ehrenamtlich bereit, um den sogenannten "Noch-Nicht-Golfern" einen ganzen Tag lang die Faszination des Golfsports nahe zu bringen.

Einweisung durch Glasgow

Nach einer professionellen Einführung in den Golfsport durch den Golflehrer Graham Glasgow waren die Teilnehmer an der Reihe. Auf der sogenannten "Driving Range" und dem "Putting Grün" übten die jeweiligen Team-Captains mit ihren Teams zunächst zwei Stunden lang, wie ein Golfball geschlagen werden muss. Schließlich begann mit einem so genannten "Kanonenstart" der Wettkampf der Teams gegeneinander. Jetzt zeigten die Teilnehmer was sie zuvor gelernt hatten.

Bei der Siegerehrung nahmen die Mitglied der neun besten Teams je einen Club-Gutschein für eine kostenlose Mitgliedschaft über drei Monate aus den Händen des Präsidenten Andreas Höllein in Empfang.

Aber auch alle anderen Teilnehmer gingen nicht leer aus, denn jeder erhielt eine Teilnahme-Urkunde des Golf-Clubs zugeschickt. Das nächste und voraussichtlich letzte "NoNiGo" der diesjährigen Saison findet am Sonntag, 7. Juli, statt, wozu sich wieder Einzelteilnehmer oder Teams anmelden können, vorausgesetzt er oder sie sind "Noch-Nicht-Golfer". Die Teilnehmerzahl ist allerdings begrenzt. Weitere Informationen gibt es unter www.gc-coburg.de auf der Website des Golfclubs Coburg. sk Mehr im Netz www.gc-coburg.de