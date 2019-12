Burgkunstadt 11.12.2019

Nominierungs- versammlung der SPD

Die SPD Burgkunstadt lädt am morgigen Dienstag, 17. Dezember, um 19 Uhr zur Nominierungsversammlung für die Kommunalwahl im nächsten Jahr in den "Russischen Hof" (Baur-Sporthalle) in Burgkunstadt ein....