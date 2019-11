Nominierung: Stadtrat, Bürgermeister, Kreisrat

Die Parteilose Wählergruppe - FW Freie Wählergruppe (PWG) Bad Brückenau lädt zur Nominierung eines Bürgermeisterkandidaten und der Kandidaten für die Stadtratswahl 2020 am Mittwoch, 20. November, ins Badhotel im Staatsbad ein. Be ginn ist um 19 Uhr. Die PWG stellt hier einen Kandidaten für das Bürgermeisteramt und die einzelnen Bewerber für die Stadtratsliste vor. Eine wei tere Nominierung für die Liste des Kreistages Bad Kissingen fin det dann am Freitag, 22. No vember, um 19 Uhr im Hotel Gasthof Breitenbach in

Römershag statt. blb