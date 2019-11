Kulmbach vor 12 Stunden

Wählergemeinschaft

Nominierung für Wahlen

Am heutigen Dienstag findet die Aufstellungsversammlung der Wählergemeinschaft Kulmbach zur Stadtrats- und zur Kreistagswahl am 15. März 2020 statt. Die Versammlung in der Kommunbräu Kulmbach (Saal) b...